Мэр отреагировал на проблему пермяков после ведра с фекалиями

Глава администрации Чайковского подключил к решению проблемы управляющую компанию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Глава администрации Чайковского городского округа (Пермский край) Юрий Востриков подключил к решению коммунальной проблемы в селе Зипуново управляющую компанию. Об этом на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказал общественник из Чайковского Вячеслав Нечкин, который до этого принес чиновнику ведро с фекалиями. Жильцы многоквартирного дома не имеют канализации, а все нечистоты скапливаются в подвале дома.

«Власть услышала довольно-таки мощные сигналы общественности по проблемам этого дома и выступила медиатором, переговорщиком, оставшись при этом максимально нейтральной стороной. Как результат — работы на доме ведутся усиленными темпами. Видя собственными глазами, как работает техника, восстанавливая канализацию, начали переживать за управляющую компанию, которая в кредит согласилась провести работы», — написал Нечкин.

При этом общественник отметил, что сами жители заняли пассивную позицию и не торопятся решать свою проблему. По словам Нечкина, жильцы многоквартирного дома добровольно демонтировали туалеты в квартирах и «сливают отходы жизнедеятельности в раковины на кухнях».

Ранее общественник рассказал, что подвал дома в Зипуново превратился в резервуар с нечистотами, а власти самоустранились от решения коммунальной проблемы. Чтобы изменить ситуацию, Нечкин набрал ведро фекалий и принес его главе администрации Чайковского. В мэрии заявляли, что обязанность по ремонту и содержанию проблемного дома лежит на самих собственниках.