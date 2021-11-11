В Госдуме задумались о легализации криптовалют

В России следует легализовать майнинг криптовалюты. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы РФ Андрей Луговой.
«Нами подготовлен законопроект, и мы его внесем в обязательном порядке», — цитирует заявление парламентария официальный сайт Госдумы. Майнеры, по словам депутата, зарабатывают по два млрд долларов ежегодно. При этом они не платят налогов, отметил Луговой.
Помимо всего прочего, из-за того, что оборот криптовалюты никак не регулируется, правоохранители не имеют возможности установить преступления, совершенные некоторыми лицами, отметил политик. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по обсуждению легализации майнинга криптовалюты, сообщается на сайте Госдумы.
Ранее сообщалось, что Минэкономразвития предложило приравнять майнинг к предпринимательству и ввести налог на эту деятельность. Это позволит увеличить доход государственного бюджета, заявляли в ведомстве.
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