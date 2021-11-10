10 ноября 2021

Рейсы из Тюмени, ХМАО и ЯНАО на юг рекордно подешевели

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Средний чек за перелеты в южные города России просел более чем на 50% Фото:

Авиарейсы из Тюмени, а также городов ХМАО и ЯНАО на юг России попали в рейтинг самых подешевевших за последний год. Об этом URA.RU рассказали в аналитическом центре сервиса путешествий «Туту.ру».

«Топ-20 авианаправлений по России с самым заметным снижением среднего чека за год. Второе место: Тюмень — Симферополь. Третье место: Нижневартовск — Минеральные воды. Десятое место: Новый Уренгой — Краснодар», — такие данные сообщили URA.RU аналитики сервиса «Туту.ру».

По их словам, речь идет о средних чеках на перелеты, а не о минимальных или средних ценах. Так, билеты из Тюмени на Крымский полуостров за год потеряли 59% стоимости. Если в 2020 году они обходились в 12 386 рублей, то в настоящее время — 5 064 рубля.

Вылет из ХМАО в Ставропольский край снизился в цене на 56% (с 11 664 до 5 128 рублей за билет в одну сторону). А рейсы из ЯНАО в Краснодар в среднем стали стоить 6 590 рублей, тогда как раньше, в среднем, 10 606 (снижение на 38%).

Ранее URA.RU писало, что жителям Тобольска не хватает рейсов на Юг и Север России. Они хотели бы напрямую летать в Сочи, Симферополь и Казань.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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