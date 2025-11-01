В горсуде Москвы рассмотрят жалобу на арест экс-главы курганского УФССП Уваровой

Жалобу на арест бывшей главы курганского УФССП рассмотрят в горсуде Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Московский городской суд определился с датой рассмотрения апелляционной жалобы на меру пресечения бывшего главного судебного пристава Курганской области Ирины Уваровой. Заседание состоится во второй декаде ноября. Об этом URA.RU узнало в ходе мониторинга судебной картотеки по делу экс-пристава.

«Уварова И.Л. (Ст. 160, Ч. 4 — присвоение средств группой лиц или в особо крупном размере). Назначено судебное заседание», — сообщается на сайте Московского городского суда. Дата слушаний определена на 12 ноября.

Ирина Уварова находится в СИЗО по обвинению в растрате в особо крупном размере или группой лиц. Бывший руководитель курганского УФССП была задержана 8 октября 2025 года вместе со своим заместителем Дмитрием Леоновым. Руководителей региональной службы приставов этапировали в Москву, где Басманный суд принял решение о помещении их под стражу. Уварова и Леонов подали жалобы на арест.

