Замначальника СвЖД из ХМАО подозревается в коррупции

Замначальника СвЖД по сургутскому региону Вячеслав Баскал пока остается на своем посту Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заместитель начальника Свердловской железной дороги по территориальному управлению в сургутском регионе Вячеслав Баскал стал фигурантом уголовного дела. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СвЖД.

«СвЖД известно о факте расследования правоохранительными органами инцидента, участником которого стал один из руководителей Сургутского региона СвЖД. СвЖД оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам. „Дорогой“ также ведется собственное расследование, в настоящее время работник продолжает исполнять свои обязанности», — сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Источник URA.RU, близкий к силовым структурам, сообщил, что Баскал подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. В пресс-службе центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ не ответили на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что на экс-главу Свердловской железной дороги Алексей Миронова было заведено уголовное дело по подозрению в получении взяток. В ходе расследования он покончил жизнь самоубийством.