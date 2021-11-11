Аппарат КСП Сургута может значительно сократиться Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Сургута будет вынуждена сократить до трети численности своего аппарата. Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте.

«В КСП Сургута пришла бумага из департамента внутренней политики ХМАО с рекомендациями о сокращении численности сотрудников. В контрольно-счетной палате города работает 29 человек, из них может быть сокращено до трети сотрудников. Причем такая оптимизация будет ждать КСП и в других муниципалитетах Югры. После снижения затрат на работу представительных органов власти, теперь очередь дошла до надзорных ведомств», — сообщил источник.

Председатель КСП Сургута Владислав Жуков заявил URA.RU, что никаких официальных бумаг из окружного правительства о сокращении персонала не поступало. «Мы публичный орган власти. Любые изменения возможны через решение городской думы. Как только такое появится, значит, будут изменения», — сообщил Жуков. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в думе Сургута седьмого созыва остался только один депутат, который работает на освобожденной основе. Им стала вице-спикер Надежда Красноярова, председатель думы Максим Слепов занимает свой пост на общественных началах.