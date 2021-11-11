11 ноября 2021
10 ноября 2021

В контрольно-счетной палате Сургута грядут массовые сокращения. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, чиновник, портфель, бизнесмен, портфели депутатов, портфель министра
Аппарат КСП Сургута может значительно сократиться Фото:

Контрольно-счетная палата Сургута будет вынуждена сократить до трети численности своего аппарата. Об этом URA.RU сообщил источник в городском политическом истеблишменте.

«В КСП Сургута пришла бумага из департамента внутренней политики ХМАО с рекомендациями о сокращении численности сотрудников. В контрольно-счетной палате города работает 29 человек, из них может быть сокращено до трети сотрудников. Причем такая оптимизация будет ждать КСП и в других муниципалитетах Югры. После снижения затрат на работу представительных органов власти, теперь очередь дошла до надзорных ведомств», — сообщил источник.

Председатель КСП Сургута Владислав Жуков заявил URA.RU, что никаких официальных бумаг из окружного правительства о сокращении персонала не поступало. «Мы публичный орган власти. Любые изменения возможны через решение городской думы. Как только такое появится, значит, будут изменения», — сообщил Жуков. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в думе Сургута седьмого созыва остался только один депутат, который работает на освобожденной основе. Им стала вице-спикер Надежда Красноярова, председатель думы Максим Слепов занимает свой пост на общественных началах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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