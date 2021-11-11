Forbes: Западу нужно просить о «спасении» у РФ ради экспорта газа

Западным странам следовало бы просить Россию о восстановлении поставок газа и нефти Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Вместо того, чтобы нападать на Россию, западным странам следовало бы пересмотреть свою санкционную политику и попросить о «спасении», чтобы увеличить поставки нефти и газа. Таким мнением поделился корреспондент журнала Forbes Кеннет Рапоза.

«Но если манна небесная не осветит госпитальные палаты в Мадриде и не зарядит электровелосипеды во Франкфурте, никакое увеличение генерации за счет солнечной и ветровой энергии не поможет. Поэтому надо звонить в Кремль и смотреть, что смогут предложить „Газпром“ и „Роснефть“», — такой позиции придерживается Кеннет Рапоза на страницах журнала Forbes.

Журналист добавил, что Европа нуждается в России гораздо больше, чем США. По его словам, в Европе все больше беспокоятся, что «на другом конце никто не возьмет телефонную трубку». Он считает, что России доставляет удовольствие повышать цены на нефть и газ, в то время как западные лидеры переживают об огромных счетах за электричество, спрашивают, какое им жечь топливо, чтобы в домах не погас свет. Кеннет Рапоза сравнивает историю с российскими санкциями с известной пословицей: «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — сказал он.

Цены на нефть на мировом рынке продолжают расти на фоне энергокризиса. Ранее ситуация стабилизировалась благодаря добыче сланцевого сырья в США, но в ближайшем будущем американские нефтяники так сделать не смогут.