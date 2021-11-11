Водителей предупредили о неприятном сюрпризе из-за холодов

Если в холодное время года автомобиль долго не эксплуатируется, качество шин может измениться, и их придется менять. Об этом рассказал доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис» Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Лев Зиманов.
«Если автомобиль постоит полгода на колесах без движения, то, скорее всего, это приведет к необратимым деформациям шин. То есть без движения автомобиля шины, условно говоря, „оквадратятся“ в местах воздействия нагрузки», — отметил специалист в беседе с радио Sputnik.
Он также пояснил, что если автомобиль находится в гараже либо на открытой стоянке один зимний месяц, рекомендуется хоть раз за это время выехать, а потом заехать обратно. Это предотвратит деформацию шин.
При этом транспортное средство не рекомендуется хранить в сыром гараже — влажный воздух быстро приведет к коррозии его элементов. Холод же на автомобиль не влияет.
Помимо этого до наступления морозов необходимо обработать уплотнители на дверях, чтобы замки не замерзли. Автоэксперты советуют смазать по внешнему периметру резинки уплотнителя всех дверей, иначе придется платить за новый уплотнитель.
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