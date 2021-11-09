Автоэксперты назвали способ спасти замки машины от замерзания

Замерзшую машину не нужно отогревать горячей водой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

До наступления морозов необходимо обработать уплотнители на дверях, чтобы замки не замерзли. Об этом URA.RU рассказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

«Для того, чтобы замки и двери на автомобилях не замерзали зимой, необходимо купить в супермаркете силиконовую смазку. Стоит она 20 рублей. Берете обычную тряпку, выливаете туда силиконовую массу и смазываете по внешнему периметру все резинки уплотнителя всех дверей. Многие автомобилисты дергают двери до того момента, пока она не откроется. Очень часто она открывается вместе с куском резинового уплотнителя, и в итоге водитель попадает на гораздо большие деньги, нежели 20 рублей», — сказал Петр Шкуматов.

Если водитель уже столкнулся с замерзанием водительской двери, то другие должны открыться гораздо легче, без отрыва уплотнителя. «Надо попробовать открыть другие двери, завести автомобиль, включить обогрев и подождать примерно 10 минут», — посоветовал координатор сообщества «Синие ведерки».

Президент Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышев предостерег от отогревания замков с помощью горячей воды. «Ни в коем случае нельзя пользоваться горячим чайником, если все замерзло. На какое-то время может все размерзнуться, но если тепла не хватит, то замерзнет еще сильнее. Так можно повредить лакокрасочное покрытие», — отметил автоэксперт. По его словам, на заправке или в автомагазине можно купить солевой состав, который поможет открыть дверь. «Естественно, на мойках нужно обращать внимание, чтобы вам хорошо просушили замки, чтобы машина к утру не замерзла», — напомнил собеседник агентства.