11 ноября 2021

Вирусолог предрек россиянам пожизненную вакцинацию от COVID

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Коронавирус никуда не деентся, поэтому нужно вакцинироваться Фото:
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Коронавирус COVID-19

Россиянам, как и всему миру в целом, придется делать прививки от коронавирусной инфекции продолжительное время. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся. Надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».

Помимо этого, вирусолог рассказал, что теперь по всему миру доминирует именно штамм «Дельта». Он назвал причину регулярных обновлений разновидностей коронавируса: во время размножения у него неточно копируются геномы, что и приводит к появлению новых разновидностей, сообщают Дни.ру.

При этом, по его прогнозу, Россия скоро выйдет на плато по заболеваемости, напоминает Pravda.Ru. Однако заболеваемость все равно будет высокой, дополняет RT. Альштейн также призвал граждан вакцинироваться, пишет «Царьград».

Такого же мнения придерживается председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Он считает, что вакцинировать граждан необходимо до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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