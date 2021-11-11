Вирусолог предрек россиянам пожизненную вакцинацию от COVID

Россиянам, как и всему миру в целом, придется делать прививки от коронавирусной инфекции продолжительное время. Об этом заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.
«Вирус, конечно, никуда не денется, и вспышки все равно останутся. Надолго это будет, и вакцинироваться нам придется», — отметил он в разговоре с РИА «Новости».
Помимо этого, вирусолог рассказал, что теперь по всему миру доминирует именно штамм «Дельта». Он назвал причину регулярных обновлений разновидностей коронавируса: во время размножения у него неточно копируются геномы, что и приводит к появлению новых разновидностей, сообщают Дни.ру.
При этом, по его прогнозу, Россия
Такого же мнения придерживается председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который предложил включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок. Он считает, что вакцинировать граждан необходимо до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет.
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