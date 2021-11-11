ФСБ: курганский экстремист сушил на чердаке коноплю

50-летнего мужчину признали виновным в призывах к экстремизму и хранении наркотиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Щучанского района Курганской области признали виновным в публичных призывах к экстремизму и приговорили к условному сроку. При обысках у него дома нашли коноплю, которую он собирал и сушил, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального УФСБ.

«Щучанским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 50—летнего местного жителя. Фигуранта уголовного дела обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 280; ч.2 ст. 228 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета; незаконные хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере)», — рассказали в ведомстве.

По данным УФСБ, обвиняемый был активным приверженцем экстремистских взглядов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он размещал текстовые сообщения, в которых лингвистическая судебная экспертиза усмотрела «призывы к враждебной и насильственной деятельности в отношении лиц по признаку национальной принадлежности». При проведении оперативно-разыскных мероприятий у фигуранта изъяли 228 граммов марихуаны. «Наркосодержащие растения конопли он собирал и сушил на чердаке собственного дома», — говорится в сообщении.

Суд приговорил 50-летнего мужчину к 3,5 года лишения свободы условно с исполнительным сроком два года. Приговор еще не вступил в законную силу.