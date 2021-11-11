Мэр из ХМАО подала в отставку

Анна Куташова проработала в мэрии Октябрьского района больше 20 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Октябрьского района Анна Куташова уходит в отставку. Об этом сообщила сама чиновница в своем аккаунте в Instagram.

«С 00 часов 00 минут 16 ноября 2021 года я покидаю пост главы Октябрьского района. Октябрьский район в надежных руках. Команда администрации района продолжает работу под руководством исполняющего обязанности главы Октябрьского района Николая Васильевича Хромова», — написала Куташова. Она также отметила, что новый мэр буден выбран депутатами районной думы.

Источник URA.RU, близкий к окружному правительству, сообщил, что Куташова принимала решение с сожалением и связано оно с переездом. «Смена места работы и жительства происходит по по семейным обстоятельствам. Куташова была на хорошем счету. Благодаря ее вкладу, повысилась инвестиционная привлекательность Октябрьского района, заметно повысился уровень благоустройства городских и сельских поселений», — сообщил инсайдер. Сама Куташова пообещала позднее прокомментировать URA.RU решение о своей отставке.

По результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Югры в 2020 году Октябрьский район улучшили результаты рейтинга муниципального образования с 14 на 11 место.

Ранее URA.RU сообщало, что со своего поста ушел глава Лангепаса — Борис Сурцев. На его место городские депутаты выбрали бывшего вице-мэра Сургута Сергея Горобченко.