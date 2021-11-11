Ставленник Шойгу в Кургане ушел в отставку

У курганских юнармейцев сменился руководитель Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководитель отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Курганской области Сергей Палеев покинул свой пост. Его кандидатуру на эту должность в свое время согласовал министр обороны РФ Сергей Шойгу, курирующий молодежное движение. Об отставке URA.RU рассказал инсайдер, в департаменте образования Курганской области сведения подтвердили.

«Сергей Палеев, подполковник запаса, ушел с поста. В числе вероятных причин называют некоторые разногласия с департаментом образования. Какие именно не уточняются», — пояснил источник из числа бывший военных.

В пресс-службе департамента образования кадровую ротацию подтвердили. «Сергей Палеев покинул пост по состоянию здоровья. Временно обязанности исполняет Алексей Алименко, возглавляющий городской штаб движения „Юнармии“. Департамент образования и науки заинтересован в развитии юнармейского движения в регионе, поэтому оказывает ему всяческую поддержку: организационную, информационную, методическую. В настоящее время формируется план совместных мероприятий на 2022 год. В дальнейшем эта работа также будет продолжена», — уточнили в департаменте. Выборы нового начальника штаба реготделения запланированы на 30 ноября.

«Юнармию» создали в 2016 году. С такой инициативой выступило Минобороны РФ при поддержке президента страны Владимира Путина. Основной задачей «Юнармии» является патриотическое воспитание молодежи. Участники движения «Юнармия» имеют преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Некоторые российские вузы начисляют им дополнительные баллы к ЕГЭ.