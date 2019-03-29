Юнармейцам добавят баллы к ЕГЭ

В 20 вузах РФ юнармейцам прибавят баллы к ЕГЭ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Участники движения «Юнармия» получат преимущества при поступлении в высшие учебные заведения. Об этом интервью ТАСС рассказал начальник Главного штаба движения Роман Романенко. По его словам, более 20 российских вузов будут начислять им дополнительные баллы к ЕГЭ.

«С этого года будут начислять юнармейцам дополнительные баллы к ЕГЭ за личные достижения», — пояснил Романенко. Он пояснил, что речь идет о гражданских учебных заведениях. Начальник Главного штаба движения добавил, что сейчас идут переговоры с военными вузами страны, где юнармейцам также будут предоставлять преимущества при прочих равных условиях.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» создали в 2016 году. С такой инициативой выступило Минобороны РФ при поддержке президента страны Владимира Путина. В рядах движения сейчас насчитывается более 380 тысяч участников. Основной задачей «Юнармии» является патриотическое воспитание молодежи.

Участники движения приняли участие в московском военном параде 9 мая 2018 года, напоминает «Национальная служба новостей». В конце прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойну призвал увеличить численность «Юнармии», уточняет агентство Nation News.