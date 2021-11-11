В Перми сетевой гигант открывает новый магазин

Дата открытия H&M home в ТРЦ «Планета» — 25 ноября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Шведский сетевой гигант H&M открывает первый в Перми магазин H&M home. Филиал сети будет располагаться в ТРЦ «Планета».

«В торгово-развлекательном центре „Планета“ откроется еще один крупный арендатор — H&M», — сообщает Business class. Открытие запланировано на 25 ноября.

В новом магазине будут представлены товары для дома. H&M home будет располагаться на первом этаже центра между магазинами Lime и Cropp. Его площадь составит 2,2 тыс. кв. метров. Первый магазин H&M с одеждой и обувью в Перми открылся в 2016 году в ТРК «СпешиLove».