11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Перми сетевой гигант открывает новый магазин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, автомобили, виды перми, парковка, трц планета пермь, трц планета
Дата открытия H&M home в ТРЦ «Планета» — 25 ноября Фото:

Шведский сетевой гигант H&M открывает первый в Перми магазин H&M home. Филиал сети будет располагаться в ТРЦ «Планета».

«В торгово-развлекательном центре „Планета“ откроется еще один крупный арендатор — H&M», — сообщает Business class. Открытие запланировано на 25 ноября.

В новом магазине будут представлены товары для дома. H&M home будет располагаться на первом этаже центра между магазинами Lime и Cropp. Его площадь составит 2,2 тыс. кв. метров. Первый магазин H&M с одеждой и обувью в Перми открылся в 2016 году в ТРК «СпешиLove».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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