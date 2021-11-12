Финал конкурса «Большая перемена» проходит в Крыму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Крыму проходит финал всероссийского фестиваля «Большая перемена» в Международном детском центре «Артек». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участие в нем принимают школьники 9-11 классов.

В «Артеке» появилась «Аллея перемен» и павильон «Большой перемены». В открытии павильона и высаживании деревьев приняли участие первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Мы собрали самые интересные детали проекта:

Участники фестиваля решали задания по четырем направлениям: «Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество» и разрабатывали проекты для улучшения жизни россиян в разных сферах;

В финале проводится марафон развития «Знание. Гибкие навыки», в котором принимают участие государственные и общественные деятели, представители науки, культуры, спорта. На форуме выступил космонавт-испытатель Роскосмоса Иван Вагнер, олимпийский чемпион Никита Нагорный, телеведущий Роман Плюсов и другие;

Ученики старших классов приняли участие в играх Российского движения школьников;

В пространстве арт-кластера «Таврида» проходили мастер-классы, кастинги, игры, интерактивы. Участникам и победителям выдавались призы;

Партнер фестиваля VK проводят регистрацию в «Школу клипперов». Каждый день на «Тавриде» проходят мастер-классы, кастинги, иммерсивные игры, интерактивы с призами и яркие шоу молодых исполнителей;

Особо интересна для участников фестиваля стала VR-капсула для путешествия по виртуальным мирам и интерактив «Лабиринт восприятия». Школьники играли в виртуальные игры, одновременно совершенствуя себя и свои возможности, в том числе физические;

В финале мероприятия проходило множество кастингов и мастер-классов, игр и конкурсов с призами. Дети создавали костюмы, изготавливали украшения из полимерной глины и бисера. Из мастер-классов «Основы личного финансового планирования» и «Основы инвестирования», который проводили сотрудники Банка России, ребята узнали много нового;

Банк России провел для детей мастер-классы «Основы личного финансового планирования» и «Основы инвестирования»;

МЧС России по Республике Крым провело для участников мастер-классы. Сотрудники ведомства показывали, как оказывать первую помощь. Кроме того, дети узнали много нового о противопожарной безопасности. Школьники научились тушить условный пожар при помощи подручных средств пожаротушения;

Партнеры мероприятия — «РЖД», «Роскосмос», «Росатом», Российское общество «Знание» создали для участников современные образовательные программы.

«У нас есть еженедельная активность, путешествия, образовательные программы, школьные клубы. Они сегодня повсеместно открываются во всех регионах и инициируются детьми и педагогами. Некоторые ребята „выросли“ в „Большой перемене“ и вернулись в проект в другом качестве, как полноценные участники сообщества», — подытожила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.