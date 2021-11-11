11 ноября 2021

На трассе в ХМАО взорвалась «Газель». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание автомобиля произошло на трассе Нягань—Талинка Фото:

На 67-м километре трассы Нягань—Талинка в ХМАО загорелась, а затем взорвалась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в отделе ГИБДД Октябрьского района ХМАО.

«Возгорание автомобиля произошло по техническим причинам, после непродолжительного горения произошел взрыв установленного в машине газобалонного оборудования. Первыми на место прибыли работники дорожной службы ограничили движение», — рассказали в ГИБДД

Возгорание и взрыв произошли около 10 утра. В ГИБДД рассказали, что транспорт был грузовым и пассажиров в машине не было. Водитель обнаружил задымление в ходе движения и не смог потушить машину самостоятельно, он не пострадал. Движение по автодороге восстановлено.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Нягань—Приобъе в машине сгорели два человека. Возгорание произошло после ДТП.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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