Возгорание автомобиля произошло на трассе Нягань—Талинка Фото: Анна Майорова

На 67-м километре трассы Нягань—Талинка в ХМАО загорелась, а затем взорвалась «Газель». Об этом URA.RU рассказали в отделе ГИБДД Октябрьского района ХМАО.

«Возгорание автомобиля произошло по техническим причинам, после непродолжительного горения произошел взрыв установленного в машине газобалонного оборудования. Первыми на место прибыли работники дорожной службы ограничили движение», — рассказали в ГИБДД

Возгорание и взрыв произошли около 10 утра. В ГИБДД рассказали, что транспорт был грузовым и пассажиров в машине не было. Водитель обнаружил задымление в ходе движения и не смог потушить машину самостоятельно, он не пострадал. Движение по автодороге восстановлено.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Нягань—Приобъе в машине сгорели два человека. Возгорание произошло после ДТП.