Депутаты отказали тюменцам в новой льготе

Депутат облдумы Глеб Трубин не смог убедить своих коллег Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Законопроект, подразумевающий бесплатное экспресс-тестирование тюменцев на коронавирус, был отклонен депутатами Тюменской областной думы. Такое решение было принято 12 ноября за заседании комитета по соцполитике Тюменской областной думы.

Автор документа депутат Глеб Трубин настаивал на том, что такое тестирование поможет не только быстро выявлять зараженных, но и позволит гражданам не платить за анализы перед посещением общественных мест. «Сейчас все чаще для прохода в те или иные учреждения требуется QR-код или тест на коронавирус. Эти исследования в частных клиниках стоят немалых денег, а делать их нужно каждые три дня. Поэтому предлагается, чтобы эти затраты взял на себя бюджет», — пояснил Трубин в разговоре с URA.RU.

Члены комитета в отзыве отметили, что документ не проработан. В частности, в нем отсутствует финансовое обоснование. Кроме того, директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, присутствовавшая на заседании, заверила, что в регионе делается достаточно ПЦР-тестов для всех тюменцев, у которых есть показания к тестированию. Законопроект был отвергнут большинством голосов.

С 8 ноября в торговые центры и учреждения культуры Тюменской области можно попасть только по QR-кодам. Исключение делается при наличии документа, подтверждающего, что его предъявитель переболел коронавирусом в течение полугода. Также можно пройти, имея отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов назад.