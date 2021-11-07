В Тюменской области с 8 ноября для посещения некоторых объектов нужно предъявить QR-код. URA.RU подготовило актуальный список мест, куда не пройти без документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.
Предъявить QR-код необходимо при входе в:
- торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, торговые дома большой площади;
- театры;
- кинотеатры;
- концертные залы;
- цирки;
- фитнес-центры;
- спортклубы.
Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.
Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября у россиян начали массово аннулироваться QR-коды на сайте «Госуслуг». Власти объяснили проблему техническим сбоем.
Подписывайтесь на URA.RU в