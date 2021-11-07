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Куда не попасть без QR-кода в Тюмени. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, синема парк, код, QR код, QR
С 8 ноября тюменцы без QR-кода не попадут в кинотеатры и ТРЦ Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с 8 ноября для посещения некоторых объектов нужно предъявить QR-код. URA.RU подготовило актуальный список мест, куда не пройти без документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Предъявить QR-код необходимо при входе в:

  • торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, торговые дома большой площади;
  • театры;
  • кинотеатры;
  • концертные залы;
  • цирки;
  • фитнес-центры;
  • спортклубы.

Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября у россиян начали массово аннулироваться QR-коды на сайте «Госуслуг». Власти объяснили проблему техническим сбоем.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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