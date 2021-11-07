С 8 ноября тюменцы без QR-кода не попадут в кинотеатры и ТРЦ Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области с 8 ноября для посещения некоторых объектов нужно предъявить QR-код. URA.RU подготовило актуальный список мест, куда не пройти без документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса.

Предъявить QR-код необходимо при входе в:

торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы, торговые дома большой площади;

театры;

кинотеатры;

концертные залы;

цирки;

фитнес-центры;

спортклубы.

Вместо QR-кода можно также предъявить документ, подтверждающий медотвод от прививки. Кроме того, подойдет и отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом ПЦР, полученный не позднее чем за 72 часа до посещений вышеуказанных объектов.

Ранее URA.RU сообщало, что 8 ноября у россиян начали массово аннулироваться QR-коды на сайте «Госуслуг». Власти объяснили проблему техническим сбоем.