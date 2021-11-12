BBC: российским актерам не дают роли за поддержку Навального

В «стоп-листы» холдинга «Газпром-Медиа» попали актеры, поддержавшие Алексея Навального и участвовавшие в простестах в Мосвке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Российских актеров, которые поддержали оппозиционера Алексея Навального, перестали приглашать на роли в кино, сериалах и других проектах. О новых «стоп-листах» в киноиндустрии рассказала российская служба BBC со ссылкой на представителей отрасли.

«Сигнал был четкий: „Будете ходить на митинги — не будете играть“», — приводит BBC слова одного из продюсеров «Газпром-Медиа». В обновленные «стоп-листы» актеров, которых продюсерам и режиссерам нельзя звать в новые проекты, попали Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Александр Паль, Павел Деревянко, Яна Троянова и Семен Трескунов. Все они поддержали Навального после его возвращения в Россию и ареста. Шмыкова, в частности, потеряла предложение о съемках в рекламе платежной системы «Мир».

Ранее в проекты «Газпром-Медиа» запрещали приглашать телеведущих Михаила Шаца, Леонида Парфенова и актрису Татьяну Лазареву. Они участвовали в несогласованных акциях протеста в поддержку Навального зимой 2021 года.

В «черный список» также попала актриса Ирина Вилкова, которая снималась в продолжении «Полицейского с Рублевки» — сериале «Детективное агентство Мухича». Артистка перед выборами в Госдуму РФ опубликовала в Instagram ссылку на список кандидатов, которых поддержал проект Навального «Умное голосование». Вскоре после этого компания Legio Felix, которая занималась производством сериала и работала с «Газпром-Медиа», в одностороннем порядке разорвала контракт с Вилковой. Об этом BBC сообщили актер и режиссер, знакомые с проектом.

Ряд актеров из «стоп-листов» вызывали для беседы в Следственный Комитет РФ весной 2021 года, сообщает издание. По данным СМИ, после этого артисты приняли решение «не высовываться» в надежде, что их уберут из «черных списков». К осени некоторых вновь стали звать на новые роли. Троянова и Вилкова покинули Россию на неопределенный срок.

Навального приговорили к 2,8 года тюремного заключения после его возвращения из Германии. Оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета. Ранее ФСИН попросила заменить Навальному условный срок по делу «Ив Роше» реальным — за нарушение правил поведения при условном сроке. В ведомстве пояснили, что осужденный не ходил отмечаться в правоохранительные органы. Сейчас Навальный отбывает срок в ИК-2 в городе Покрове Владимирской области, напоминает РАПСИ.