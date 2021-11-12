Экс-министр Украины: мы будем разрывать Россию изнутри

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил план для разрушения России изнутри. В своем выступлении он назвал президента Украины Владимира Зеленского «проектом Кремля» и заявил, что Украине необходимо внедрять свои проекты в РФ.
«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — заявил Омелян в эфире львовского телеканала НТА.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины) Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с РФ. Он заявил, что в ходе к подготовки к военным действиям армии Украины необходимо перевооружиться, так как на данный момент силы Украины и РФ неравны.
Подписывайтесь на URA.RU в