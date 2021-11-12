Экс-министр Украины: мы будем разрывать Россию изнутри

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Севастополь. Крым. Ночь в воинской части А4515. в ожидании штурма, флаг украины, солдаты
БЫвший украинский министра предложил план «разрушения России» (фото из архива) Фото:

Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил план для разрушения России изнутри. В своем выступлении он назвал президента Украины Владимира Зеленского «проектом Кремля» и заявил, что Украине необходимо внедрять свои проекты в РФ.

«Этот проект Кремля мы должны остановить, запускать свои украинские проекты в России. Кубанскую историю, воронежскую историю, историю Дальнего Востока и Зеленого Клина. Это то, что может разорвать Россию изнутри и дать нам этот люфт времени, чтобы мы имели спокойную восточную границу, будучи членом Европейского союза», — заявил Омелян в эфире львовского телеканала НТА.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ (Вооруженные силы Украины) Игорь Романенко призвал готовиться к «народной войне» с РФ. Он заявил, что в ходе к подготовки к военным действиям армии Украины необходимо перевооружиться, так как на данный момент силы Украины и РФ неравны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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