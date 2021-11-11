В декабре цены на перелеты значительно повысились Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» повысила цены на перелеты из ЯНАО. На произошедшие изменения обратили внимание жители.

«В декабре цены на перелеты в авиакомпании „Ямал“ подскочили в несколько раз. Перелет из Нового Уренгоя в Москву на одного человека в одну сторону обойдется в 16 тысяч рублей. Из Салехарда в Санкт-Петербург билет стоит около 10 тысяч», — сообщил URA.RU один из жителей на правах анонимности. Жители предполагают, что увеличение стоимости связано с новогодними праздниками.

Агентству предоставили скрины с официального сайта авиакомпании, которые подтверждают повышение цен на перелеты. В АТК «Ямал» был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что авиакомпания «Ямал» изменила ценовую политику и повысила цена на перевозку домашних животных, которая теперь обойдется в 6500 рублей. Цены на перелет для людей начинается от 7000 рублей.

Перелет из Нового Уренгоя в Москву Сайт АТК «Ямал»

Перелет из Салехарда в Санкт-Петербург Сайт АТК «Ямал»