11 ноября 2021
10 ноября 2021

В Перми из-за локдауна вырос спрос на специалистов по соцсетям

© Служба новостей «URA.RU»
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В среднем специалисты по Instagram просят за свои услуги 3-4 тысяч рублей в неделю Фото:
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В Перми во время локдауна в 12 раз вырос спрос на специалистов по ведению аккаунта в Instagram. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики «Авито».

«Спрос на специалистов по выстраиванию визуала в Перми во время локдауна вырос в 12 раз», — сообщается в исследовании. Предложение данной услуги в городе выросло в шесть раз.

За период нерабочих дней в Перми спрос на специалистов по продвижению аккаунта вырос на 126%. В среднем цена за услуги помощников по ведению Instagram в Перми варьируется от 2 до 3 тысяч рублей в неделю. Услуги таргетолога, который настроит рекламу и создаст рекламные ролики, обойдутся пермякам дороже — в среднем 5 тысяч рублей в неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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