В Перми из-за локдауна вырос спрос на специалистов по соцсетям

В среднем специалисты по Instagram просят за свои услуги 3-4 тысяч рублей в неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Нерабочие дни в России из-за пандемии коронавируса

В Перми во время локдауна в 12 раз вырос спрос на специалистов по ведению аккаунта в Instagram. Таким исследованием с URA.RU поделились аналитики «Авито».

«Спрос на специалистов по выстраиванию визуала в Перми во время локдауна вырос в 12 раз», — сообщается в исследовании. Предложение данной услуги в городе выросло в шесть раз.

За период нерабочих дней в Перми спрос на специалистов по продвижению аккаунта вырос на 126%. В среднем цена за услуги помощников по ведению Instagram в Перми варьируется от 2 до 3 тысяч рублей в неделю. Услуги таргетолога, который настроит рекламу и создаст рекламные ролики, обойдутся пермякам дороже — в среднем 5 тысяч рублей в неделю.