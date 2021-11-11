11 ноября 2021

На «курганской Рублевке» сорвались выборы главы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Въезд в Кетовский район. Курган, кетово, я люблю кетово, указатель кетово
В Кетовском районе не нашли желающих стать главой Фото:

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), назначенный на 12 ноября, не состоялся из-за отсутствия конкуренции. Информация об этом опубликована на сайте администрации муниципалитета.

«В соответствии с порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района, в связи с тем, что документы для участия в конкурсе представили менее двух претендентов, конкурсная комиссия решила. Признать конкурс на должность главы Кетовского района несостоявшимся», — говорится в решении конкурсной комиссии, опубликованном на сайте районной администрации.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района местная дума объявила еще в июле. Документы для участия в нем принимали с 29 сентября. Экс-глава Кетовского района Сергей Дудин ушел в отставку по собственному желанию, 2 июля районная дума поддержала его решение. До выборов нового главы муниципалитетом временно руководит Андрей Дружков, который до 1 июля занимал пост главы Частоозерского района Курганской области.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти Курганской области обсуждают возможность отмены выборов главы Кетовского района. Это объяснялось запущенной в районе муниципальной реформой, по итогам которой район будет преобразован в округ, и менее чем через год снова придутся объявлять конкурс на пост главы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...