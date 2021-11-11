На «курганской Рублевке» сорвались выборы главы

В Кетовском районе не нашли желающих стать главой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района Курганской области (так называемой «курганской Рублевки»), назначенный на 12 ноября, не состоялся из-за отсутствия конкуренции. Информация об этом опубликована на сайте администрации муниципалитета.

«В соответствии с порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Кетовского района, в связи с тем, что документы для участия в конкурсе представили менее двух претендентов, конкурсная комиссия решила. Признать конкурс на должность главы Кетовского района несостоявшимся», — говорится в решении конкурсной комиссии, опубликованном на сайте районной администрации.

Конкурс по отбору кандидатур на пост главы Кетовского района местная дума объявила еще в июле. Документы для участия в нем принимали с 29 сентября. Экс-глава Кетовского района Сергей Дудин ушел в отставку по собственному желанию, 2 июля районная дума поддержала его решение. До выборов нового главы муниципалитетом временно руководит Андрей Дружков, который до 1 июля занимал пост главы Частоозерского района Курганской области.

Ранее источники URA.RU сообщали, что власти Курганской области обсуждают возможность отмены выборов главы Кетовского района. Это объяснялось запущенной в районе муниципальной реформой, по итогам которой район будет преобразован в округ, и менее чем через год снова придутся объявлять конкурс на пост главы.