На «курганской Рублевке» возобновили реформу по объединению сел

В Кетовском районе пройдут публичные слушания по объединению всех сел в муниципальный округ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Публичные слушания по вопросу объединения всех поселений Кетовского района Курганской области (так называемой, «курганской Рублевки») в единый округ назначены на 12 сентября. Ранее муниципальную реформу в районе приостанавливали, так как жители нескольких сел выступили против объединения.

«Назначить публичные слушания по вопросу преобразования всех поселений, входящих в состав Кетовского района, путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ на 12 сентября 2021 года», — говорится в решении районной думы, опубликованном на сайте местной администрации. Мероприятие состоится в большом зале администрации Кетовского района.

Весной аналогичные публичные слушания проводились в селах Кетовского района. Как ранее сообщало URA.RU, жители Введенского сельсовета единогласно проголосовали против объединения. В Большечаусовском сельсовете из 62 участников публичных слушаний только четыре человека поддержали реформу. После этого дума Большечаусовского сельсовета объявила о самороспуске, предварительно отправив в отставку главу села Сергея Ильченко. В Введенском сельсовете председатель местной думы Николай Коклягин также ушел в отставку. 2 июля ушел в отставку экс-глава Кетовского района Сергей Дудин.

Ранее сообщалось, что Половинская районная дума Курганской области одобрила муниципальную реформу лишь со второй попытки. Изначально против объединения выступали жители двух сельсоветов района. В конце июня губернатор Вадим Шумков заявлял, что муниципальная реформа помогает снизить на местах число неэффективных начальников. В этом году экономия от снижения числа начальников по каждому району дает возможность в каждом районе ремонтировать по одному социальному объекту дополнительно.