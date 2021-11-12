Аналитик: оружие России сотрет США с лица Земли

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» способен уничтожить США. Об этом заявил обозреватель издания 19Fortyfive Брент Иствуд в своей статье.
«Дрон будет оснащен ядерной силовой установкой, поэтому не придется беспокоиться о том, что у него закончится топливо. Если атомная станция заработает, у нее может быть неограниченный радиус действия. Дрон будет угрожать прибрежным городам Америки», — пишет Брент Иствуд.
Обозреватель напоминает, что «Посейдон» уже прозвали «дроном Судного дня», а президент РФ Владимир Путин назвал его «супероружием» в своей речи о достижениях России в ядерной сфере в 2018 году. По словам Иствуда, закончить разработку дрона планируется к 2027 году, он будет оснащен ядерной силовой установкой. РФ планирует, что всего на Северном флоте будут дежурить 16 беспилотников. «Хотя разработка этого оружия будет длиться еще несколько лет, это оружие пугает», — пишет обозреватель.
Ранее сообщалось, что Россия будет бороться с беспилотниками новым оружием. Ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики разрабатывают новый боеприпас, целью которого является поражение малоразмерных беспилотников и авиабомб. Планируется, что новое изобретение будет более эффективно в борьбе с целями в авиапространстве. Это произойдет за счет большего охвата площади поражения.
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