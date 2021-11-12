«ВкусВилл» открывает свои магазины в Екатеринбурге

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Виды города. Пермь, вкусвилл
«ВкусВилл» к концу года откроет первые магазины в Екатеринбурге Фото:

Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» откроет первые магазины в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU представители ритейлера, запуск намечен на начало декабря.

«На первом этапе планируется открытие от одного до трех магазинов „ВкусВилл“ в Екатеринбурге. Точки откроются в первой половине декабря. Точная дата пока не определена», — сообщили агентству в компании.

«ВкусВилл» позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания. Точки в Екатеринбурге станут первыми для ритейлера в УрФО. Из регионов Большого Урала «ВкусВилл» работает только в Пермском крае. Магазин в Перми открылся в июле этого года.

Летом 2021 года «ВкусВилл» оказался в центре громкого скандала. Опубликованная ритейлером статья «Рецепты семейного счастья», где фигурировала лесбийская пара, вызвала бурю негодования в соцсетях и обвинения в ЛГБТ-пропаганде. Позже компания удалила материал и принесла извинения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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