«ВкусВилл» открывает свои магазины в Екатеринбурге

«ВкусВилл» к концу года откроет первые магазины в Екатеринбурге Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Федеральная торговая сеть «ВкусВилл» откроет первые магазины в Екатеринбурге. Как сообщили URA.RU представители ритейлера, запуск намечен на начало декабря.

«На первом этапе планируется открытие от одного до трех магазинов „ВкусВилл“ в Екатеринбурге. Точки откроются в первой половине декабря. Точная дата пока не определена», — сообщили агентству в компании.

«ВкусВилл» позиционирует себя как сеть магазинов здорового питания. Точки в Екатеринбурге станут первыми для ритейлера в УрФО. Из регионов Большого Урала «ВкусВилл» работает только в Пермском крае. Магазин в Перми открылся в июле этого года.

Летом 2021 года «ВкусВилл» оказался в центре громкого скандала. Опубликованная ритейлером статья «Рецепты семейного счастья», где фигурировала лесбийская пара, вызвала бурю негодования в соцсетях и обвинения в ЛГБТ-пропаганде. Позже компания удалила материал и принесла извинения.