Диетолог Гинзбург объяснил, каким должен быть правильный завтрак

Правильный завтрак содержит крупы, яйца, кисломолочные продукты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главными составляющими правильного и полезного завтрака являются крупы, яйца и кисломолочные продукты. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Традиционное блюдо для завтрака — это овсяная каша или что-то из яиц, когда хороший белок, фосфолипиды, или что-то из кисломолочных напитков. Если вообще некогда готовить, то самый простой способ — это взять кисломолочный напиток и туда поместить три-четыре столовых ложки мюсли. Размешал и ешь. Если завтрак правильный, то ты в течение дня не страдаешь от голода, не переедаешь, сохраняешь хорошее настроение и работоспособность», — объяснил Михаил Гинзбург.

Доктор наук добавил, что неправильно подобранный утренний рацион в итоге негативно сказывается на обменных процессах организма. «Современный завтрак — это часто либо слишком жирно или слишком сладко, или и то, и другое вместе. В результате сахара очень быстро пробегают по крови, по головному мозгу, оставляют такой токсический след, уходят, и мы снова хотим есть, причем очень сильно. То есть сладкий завтрак не насыщает надолго и дает удар сахаром, тяжело действующий на все наши обменные процессы. Не слишком сытным оказывается и завтрак из большого количества сливочного масла, сыра. Вместо энергии, которая нам нужна, чтобы работать, мы получаем нагрузку жиром», — рассказал Гинзбург.

В этот день 13 ноября 1805 года венский мясник Иоганн Ланер изобрел сосиски. Колбасное изделие почти сразу стало гастрономическим бестселлером и одним из любимых видов завтрака.