Украина закупит у Турции новую партию беспилотников

Министерство обороны Украины в 2022 году закупит у Турции новую партию беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Наши турецкие партнеры публично объявили, что они берут украинские двигатели для оборудования Bayraktar. Мы дополнительно планируем приобрести их в следующем году. Но это будут украинские Bayraktar, подчеркиваю. То есть изготовлены в Турции, но они будут украинские, на вооружении Вооруженных сил Украины», — приводится заявление Резникова на сайте министерства.
Украина закупила первые турецкие беспилотники в июле 2021 года, пишет RT. 26 октября ВСУ впервые применили беспилотники для нанесения удара по Донбассу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продажа Турцией беспилотников украинской армии может серьезно дестабилизировать ситуацию на юго-востоке Украины.
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