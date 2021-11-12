В топливном союзе предупредили о резком скачке цен на бензин

В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину, уточнил Евгений Аркуша Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Российский топливный союз (РТС) требует принять ряд мер для избежания роста цен в оптовом сегменте в следующем году. Об этом рассказал президент союза Евгений Аркуша. По его словам, экспорт морозостойкого дизельного топлива стоит вовсе запретить.

«Есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года. В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину в рамках демпфирующего механизма, это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер. Из новых предложений — запретить экспорт зимнего дизеля», — сказал он ТАСС.

По словам президента РТС, союз обеспокоен объемами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки. «Зимнего дизеля как всегда не хватает. Если раньше еще были заменители, то теперь они уходят, а зимнего топлива не прибавляется. Это нас тревожит», — отметил он.

Ранее министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что правительство РФ намерено использовать демпферные механизмы для остановки роста цен на бензин. Кроме того, министр сообщил о введении новых требований по опубликованию индикативных цен перед торгами.