Источник: ямальского чиновника задержали за коррупцию

Правоохранители задержали Семена Свидлова за коррупционное преступление Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первого замглавы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семена Свидлова задержали по подозрению в преступлении коррупционного характера. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Продолжается эпопея [губернатора ЯНАО Дмитрия] Артюхова по искоренению нечистых на руку чиновников. Дело [Свидлова] тянется из былых времен. Нарушения найдены в годы его работы в Надымском районе еще при главе Дяченко», — рассказал собеседник URA.RU.

Инсайдер также предположил, что у этого дела есть продолжение. «Надо задуматься остальным „героям“, до всех похоже дотянется карающая рука», — считает он.

URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет региона. Там информацию источников официально не подтвердили. Агентство направило запрос на официальный комментарий по этому поводу.