12 ноября 2021
11 ноября 2021

Источник: ямальского чиновника задержали за коррупцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Правоохранители задержали Семена Свидлова за коррупционное преступление Фото:

Первого замглавы администрации Тазовского района (ЯНАО) Семена Свидлова задержали по подозрению в преступлении коррупционного характера. Об этом URA.RU сообщили источники в правоохранительных органах.

«Продолжается эпопея [губернатора ЯНАО Дмитрия] Артюхова по искоренению нечистых на руку чиновников. Дело [Свидлова] тянется из былых времен. Нарушения найдены в годы его работы в Надымском районе еще при главе Дяченко», — рассказал собеседник URA.RU.

Инсайдер также предположил, что у этого дела есть продолжение. «Надо задуматься остальным „героям“, до всех похоже дотянется карающая рука», — считает он.

URA.RU обратилось за комментарием в следственный комитет региона. Там информацию источников официально не подтвердили. Агентство направило запрос на официальный комментарий по этому поводу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...