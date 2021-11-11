В Минобороны РФ заявили о высокой активности НАТО в Черном море

США и их союзники по НАТО наращивают активность в черноморском регионе, заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков. Военное ведомство трактует внеплановые учения альянса у границ России как агрессию Вашингтона и считает их угрозой региональной безопасности и стратегической стабильности.
«Минобороны России фиксируют повышение военной активности США и их союзников по НАТО в черноморском регионе. Прежде всего возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации», — сообщил Игорь Конашенков. Его обращение опубликовано на youtube-канале Минобороны РФ.
Конашенков сообщил, что российские военные обнаружили над северо-западной и центральной частями Черного моря самолеты-разведчики U-2S, RC-135 и два базовых патрульных самолета P-8А Poseidon. Их полет сопровождался радиолокационными средствами зенитных ракетных войск РФ.
Также российские военные наблюдают за эсминцем Porter и штабным кораблем Mount Whitney, которые продолжают движение в западную часть Черного моря. Ранее об их участии в военных учениях сообщила пресс-служба ВСМ США. Сейчас за Porter и Mount Whitney следят российский фрегат «Адмирал Эссен» и ракетный крейсер «Москва». В Минобороны РФ считают, что США и НАТО изучают предполагаемый театр военных действий на тот случай, если Украина решит закончить военный конфликт в Донбассе силовыми методами.
Ранее в пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ВС России находятся в состоянии повышенной готовности в связи с присутствием кораблей НАТО на территории Черного моря. Представитель главы государства отметил, что Кремль поддерживает связь с оперативными штабами и военными.
В конце июня британский эсминец Defender нарушил границы России в Черном море. Российские военные открыли предупредительную стрельбу, после чего эсминец покинул территорию РФ. После этого капитана военного корабля наградили украинские власти.
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