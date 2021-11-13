Путин: Россия не является стороной конфликта в Донбассе

Россию безосновательно обвиняют в невыполнении Минских соглашений, считает Владимир Путин Официальный сайт президента России kremlin.ru

новость из сюжета Война на Украине

Россия не является участником военных действий в Донбассе и никогда не согласится с такой позицией. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Что касается стороны конфликта. В Минских соглашениях не сказано, что Россия является стороной конфликта. Мы никогда с этим не соглашались и не согласимся. Мы таковыми не являемся», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россию постоянно обвиняют в невыполнении Минских соглашений. «Но когда мы задаем вопрос нашим партнерам, в том числе по нормандскому формату, а что конкретно не исполняет Россия по Минским соглашениям и что по Минским соглашениям Россия должна была бы сделать, ответа нет», — подчеркнул Путин.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европу в срыве переговоров по Донбассу. По словам Захаровой, в Париже и Берлине не отвечают на вопросы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Украина выходит из минского процесса, пишет RT.