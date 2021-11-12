Вертолет авиакомпании сломался в середине марштура Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Около 20 пассажиров авиакомпании Utair оказались без крыши над головой в отдаленном тюменском селе Иземеть (Тобольский район, Заболотье). Об этом URA.RU сообщил на правах анонимности один из пассажиров рейса. Причиной стала поломка вертолета, на котором летели люди.

«Вертолет летает по маршруту Тобольск — Ишменево — Иземеть — Ачиры — Тобольск. Вылет из Тобольска, и первая посадка в Ишменево прошли нормально, но в Иземети вертолет сломался. Нас всех выгнали из салона. Потом экипаж что-то починил, но нам заявили, что борт возвращается в Тобольск пустым. В итоге те, кто летел в Ачиры, и те, кто сел в Ишменево, чтоб добраться до Тобольска, остались в буквальном смысле на улице», — рассказал собеседник агентства.

По словам пассажира, экипаж сказал, что сегодня не вернется — при том, что 13 ноября в принципе последний день навигации. «Не у всех в Иземети есть знакомые, у которых можно остановиться на ночь, почему нельзя отправить за нами запасной борт?» — негодует он.

Агентство направило запрос в авиакомпанию Utair. Ответ на него ожидается.