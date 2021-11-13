Владимир Соловьев получил субсидии от государства из-за COVID

Телеведущий Владимир Соловьев получил несколько десятков тысяч рублей от государства как пострадавший от пандемии коронавируса предприниматель. Он обращался за субсидиями несколько раз.
«Телеведущий Владимир Соловьев получил деньги от государства как „пострадавший от пандемии предприниматель“. В 2020 году он дважды обращался за получением субсидии от государства как представитель „малого и среднего бизнеса“, пострадавшего от пандемии, и обе его заявки были одобрены», — сообщает «Ридус».
Ранее правительство РФ ввело новые выплаты для бизнеса. В связи с введением локдауна некоммерческим организациям, малому и среднему бизнесу выплатят компенсации в размере одного МРОТ в расчете на каждого сотрудника.
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