Владимир Соловьев получил субсидии от государства из-за COVID

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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев признан пострадавшим от коронавируса предпринимателем Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Телеведущий Владимир Соловьев получил несколько десятков тысяч рублей от государства как пострадавший от пандемии коронавируса предприниматель. Он обращался за субсидиями несколько раз.

«Телеведущий Владимир Соловьев получил деньги от государства как „пострадавший от пандемии предприниматель“. В 2020 году он дважды обращался за получением субсидии от государства как представитель „малого и среднего бизнеса“, пострадавшего от пандемии, и обе его заявки были одобрены», — сообщает «Ридус».

Ранее правительство РФ ввело новые выплаты для бизнеса. В связи с введением локдауна некоммерческим организациям, малому и среднему бизнесу выплатят компенсации в размере одного МРОТ в расчете на каждого сотрудника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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