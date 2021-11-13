Хоккеист из Перми стал самым молодым автором гола за сборную РФ

Нападающий Санкт-Петербургского «СКА» хоккеист Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной. Он забил гол в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней.
Мичков забил гол на 22-й минуте матча Кубка Карьяла против команды Швеции. «Самый молодой игрок в истории сборной России и СССР сравнял счет в начале второго периода. Да как сравнял! Сделал лакросс», — сообщает портал
Мичков родился 9 декабря 2004 года в городе Кунгур Пермского края. С 25 мая 2020 года он находится в системе питерского «СКА». По итогам сезона 2020\2021 Мичков стал лучшим снайпером в истории Молодежной хоккейной лиги.
Подписывайтесь на URA.RU в