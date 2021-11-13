Хоккеист из Перми стал самым молодым автором гола за сборную РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная Франции. Челябинск, юниорская сборная россии, юниорская сборная франции, хоккей
Матвей Мичков отличился в игре против Швеции на Кубке Карьяла Фото:

Нападающий Санкт-Петербургского «СКА» хоккеист Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в истории национальной сборной. Он забил гол в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней.

Мичков забил гол на 22-й минуте матча Кубка Карьяла против команды Швеции. «Самый молодой игрок в истории сборной России и СССР сравнял счет в начале второго периода. Да как сравнял! Сделал лакросс», — сообщает портал sport24. Мичков забил гол в возрасте 16 лет 11 месяцев и 4 дней и обновил рекорд Александра Овечкина (17 лет и 355 дней).

Мичков родился 9 декабря 2004 года в городе Кунгур Пермского края. С 25 мая 2020 года он находится в системе питерского «СКА». По итогам сезона 2020\2021 Мичков стал лучшим снайпером в истории Молодежной хоккейной лиги.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...