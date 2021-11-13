Венедиктов: как Путин намерен сохранить власть после 2024 года

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Путин. Ретач, портрет, путин владимир
Владимир Путин намерен победить на выборах 2024 года с помощью присоединения Беларуси, считает Алексей Венедиктов Фото:

Президент России Владимир Путин хочет получить новую волну народной любви, присоединив Белоруссию к 2024 году. Об этом заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По мнению журналиста, в любом случае Путин останется первым лицом государства.

«Спроси меня сегодня — [Путин] пойдет [на президентские выборы 2024 года]. Он останется первым лицом государства, неважно, на каком посту он будет в этот момент, потому что мы не знаем, как будет изменена конфигурация государства — теперь можно все. Там все может быть — присоединение Белоруссии, и он возглавляет общее государство, Госсовет, который пока пустое место, но которому можно передать все функции», — заявил Алексей Венедиктов в интервью RTVI.

По словам журналиста, присоединение Белоруссии к 2024 году может вызвать новую волну любви, которая нужна Путину к выборам. Он отметил, что в прошлый раз народное признание глава государства получил в 2014 году после присоединения Крыма.

Ранее Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали интеграционный декрет Союзного государства. Также руководители стран утвердили 28 союзных программ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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