В Челябинской области резко похолодает

Ночное похолодание до -22 градусов ожидается в Челябинской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинской области ожидается резкое похолодание. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 15 ноября столбик термометра будет опускаться до минус 22 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили в региональном ЦГМС.

По данным синоптиков, днем 14 ноября по области ожидается небольшой снег, термометры в дневные часы покажут от -1 до -6 градусов. В Челябинске в воскресенье также ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 13 метров в секунду.