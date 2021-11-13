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В Челябинской области резко похолодает

© Служба новостей «URA.RU»
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Курган морозы , зима, холод, мороз
Ночное похолодание до -22 градусов ожидается в Челябинской области Фото:

В Челябинской области ожидается резкое похолодание. Это следует из прогноза регионального гидрометцентра.

«В ночь на 15 ноября столбик термометра будет опускаться до минус 22 градусов. Порывы ветра будут достигать 11 метров в секунду», — пояснили в региональном ЦГМС.

По данным синоптиков, днем 14 ноября по области ожидается небольшой снег, термометры в дневные часы покажут от -1 до -6 градусов. В Челябинске в воскресенье также ожидается небольшой снег и ветер с порывами до 13 метров в секунду.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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