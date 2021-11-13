13 ноября 2021

Экономист назвал дефицит iPhone главной проблемой россиян. «Вот где нас притесняют»

© Служба новостей «URA.RU»
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Права россиян ущемляют, так как в стране нехватает последних моделей Iphone, считает Никита Кричевский Фото:

Доктор экономических наук и профессор Никита Кричевский заявил, что главной проблемой России является недостаток последних моделей Iphone. По его словам, права россиян таким образом ущемляются.

«Самая главная проблема этой недели, насколько я понял, это недопоставки последних моделей айфонов в Россию. Вот где нас притесняют. Я зашел на „Маркет“ — там десятки предложений самых разных последних моделей айфона. Нет двух моделей», — иронично отметил он в эфире «Комсомольской правды».

По его словам, россиянам стоит обратить внимание на уровень жизни в СССР. «Это в СССР не было туалетной бумаги, и мы пользовались газетками, подорожником и лопухами. А сейчас-то хочешь — купи другой айфон, хочешь — не покупай айфон, хочешь — купи „Самсунг“», — отметил он.

Его соведущий, редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванов также заявил, что россияне живут в «шикарной стране». «У нас газ не дорожает в тот момент, когда в Европе он дорожает в разы. Бензин у нас, если дорожает, то на 10-20 копеек, тогда как в Америке он подорожал на 40% в этом году», — привел в пример он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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