Путин заявил о поддержке либерализма в России

По словам Владимира Путина, в России всегда был либерализм Официальный сайт президента России kremlin.ru

Ни одна страна мира не может эффективно развиваться если у нее нет внутренней свободы мысли. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24».

«Если под либерализмом понимается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения, то у нас всегда это было есть и будет. Ни одна страна мира не может претендовать на эффективное развитие, если у нее нет такого внутреннего позитивного механизма развития, как свобода мысли. А если мы должны обязательного кого-то копировать и понимать под либерализмом только то, что в каких-то странах под этим понимают, то это не самый лучший вариант. Это не истинный либерализм», — сказал Путин.

Ранее Путин также заявил, что существующая модель капитализма себя исчерпала. По словам президента, наиболее разумной линией поведения является умеренный консерватизм.