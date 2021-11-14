Неизвестно, сколько держится иммунитет у переболевших «Дельта»-штаммом COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом продлится до февраля, если «Дельта»-штамм будет вести себя так же, как уханьский. Об этом в разговоре с URA.RU сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

«Если смотреть предыдущие волны, то от пика до снижения проходило месяца три. У нас был пик — декабрь 2020 года, а окончательное снижение было в марте. Январь, февраль, март — три месяца. Если будет также, то к февралю будет цифра», — сказал Владимир Болибок.

Начало новой волны коронавируса будет зависеть от того, как долго будет держаться иммунитет к «Дельте». «По уханьскому штамму, они следовали с интервалом в семь месяцев. Это соответствует нашим представлениям об иммунитете, который возникает после перенесенной коронавирусной инфекции. То есть он шесть месяцев держится, потом начинает снижаться. Про «Дельта»-штамм пока этого сказать невозможно. Потому что мы не знаем, сколько именно после перенесенного «Дельта»-штамма держится иммунитет.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский огласился с тем, что прогнозы сейчас делать сложно. «У нас с лета идет плато с очень высоким уровнем заболеваемости и смертности. А осенью начался рост от плато. „Дельта“ летом и пришла и заняла более 95% нашей популяции болеющих. Ее заразность в 2 — 2,5 раза выше, по сравнению с нулевым штаммом. Будут волны резче, но и спады будут. Не будем прививаться, будет очень плохо все», — предупредил эксперт.

В России за последние сутки выявлено 38 823 новых пациентов с COVID. Снижение заболеваемости вирусом наблюдается в стране уже четвертый день подряд.