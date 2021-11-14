В России наметился новый тренд по заболеваемости COVID

За сутки от коронавируса скончались 1219 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В РФ за последние сутки выявлено 38 823 новых пациентов с COVID. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Снижение заболеваемости вирусом наблюдается в стране уже четвертый день подряд.

«За последние сутки в России выявлено 38 823 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 219 летальных исходов», — сообщает оперштаб Москвы в telegram-канале. В начале недели подтверждалось более чем по 40 тысяч новых случаев COVID ежедневно.

В уральских регионах рекордсменом по количеству зараженных остается Свердловская область — 721 заболевший. Затем идут Челябинская область — 583 заболевших, Тюменская область — 348, в ХМАО — 259. В Курганской области и ЯНАО выявили 215 и 146 новых пациентов с COVID-19 соответственно. В Пермском крае 698 новых случаев COVID-19.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что прохождение процедуры ревакцинации способствует формированию ударной дозы антител против COVID. По словам медицинского специалиста, проходить повторную вакцинацию рекомендуется через шесть месяцев после первой прививки или болезни, передает Nation News. Необходимость в данной процедуре обусловлена особенностями работы иммунной системы человека, уточняет MK.RU .