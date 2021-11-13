Алевтина Мурикова обошла на выборах кандидата от «Новых людей» Марию Кузьмину и предпринимателя Якупа Добриева Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Свердловской области — 2021

Кандидат от партии «Единая Россия» Алевтина Мурикова победила на дополнительных выборах в городскую думу Кушвы. Она набрала более 60% голосов и обогнала кандидата от партии «Новые люди» Марию Кузьмину и кандидата от КПРФ Якупа Добриева. Выборы прошли не по сценарию состоявшихся ранее выборов в Государственную думу РФ, где главным конкурентом «Единой России» стала КПФР.

«Для партии „Единая Россия“ нет малозначительных или второстепенных выборов. Мы большое внимание уделяем выборам в муниципалитетах — самому близкому уровню власти к людям. Борьба за мандат депутата Кушвинской городской думы была напряженная, были попытки использования незаконных методов агитации, но благодаря работе наблюдателей, эти попытки удалось пресечь. Итоги выборов еще раз подтвердили, что люди поддерживают кандидатов, за которыми стоят конкретные дела, с конкретной программой и которые готовы работать в команде. „Единая Россия“ — это сильная команда, которая на этих дополнительных выборах еще раз подтвердила свое безусловное лидерство», — сказал в разговоре с URA.RU секретарь свердловского отделения «Единой России» Виктор Шептий.

На выборах Муриковой опередила бизнесмена Добриева. В Кушве он известен как оптовый продавец пива. В 2021 году под его руководством начали сносить местные спорткомплекс, чем были очень недовольны жители Кушвы. В ходе демонтажа в июле обрушилась стена, это привело к остановке двух цехов местного завода. Добриев относится к группе кандидатов от различных партий, которые сплочены вокруг местного коммунального управленца Бориса Жевлакова. Вместе они образовали альянс, противостоящий «Единой России».

Мурикова является дочерью бывшего главы Кушвинского городского округа Радия Гималетдинова, скончавшегося в августе 2021 года. Она является соучредителем крупнейшего предприятия города — Кушвинского завода прокатных валков, которым много лет руководил ее отец. Ранее Мурикова встречалась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Она представляла промышленные предприятия Свердловской области и обсуждала важность международного признания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».