Тренер сборной РФ взял на себя вину за проигрыш с Хорватией

Главный тренер сборной РФ взял на себя вину за проигрыш с хорватами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин взял на себя вину за поражение российской футбольной команды в матче с хорватами. Между двумя странами состоялся матч отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в 2022 году.

«Моя ли это вина или виновато качество футболистов? Это моя вина полностью. Наши футболисты на фоне Хорватии могут смотреться намного лучше. Нужно работать во всех направлениях, чтобы ребята не боялись», — сказал Карпин журналистам на послематчевой пресс-конференции.

Валерий Карпин добавил, что это его самое обидное поражение в тренерской карьере, хоть оно и заслуженное. Он был недоволен игрой уже в первом тайме при розыгрыше мяча. По словам тренера, Хорватия играла хорошо, так как если бы российские футболисты не позволяли, они бы [Хорватия] так хорошо не играли».

Сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии со счетом 1:0. Всего Россия набрала 22 очка в 10 играх и заняла 2 место в группе. Уже весной наша сборная будет участвовать в стыковых матчах за право быть на чемпионате мира 2022 года.