14 ноября 2021

Правительство упростило дачникам подключение к электричеству

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Дачники смогут подключить электричество к домам без участия СНТ и ДНТ Фото:

По новым правилам садовые некоммерческие товарищества (СНТ) и дачные некоммерческие товарищества (ДНТ) не могут препятствовать выполнению работ по подключению к электросетям земельных участков. Постановления вступили в силу в конце октября. О них на правительственном совещании упомянул премьер-министр Михаил Мишустин.

«Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания — за обоснованную фиксированную плату и в течение всего 30 дней. Для этого нужно будет лишь подать заявку в организацию, которая обслуживает этот район. Люди получат более понятные и прозрачные правила. Не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ», — рассказал Михаил Мишустин, пишут «Известия».

Заявку можно подать через официальный сайт локальной сетевой организации, а также обычной почтой, сообщил начальник пресс-сектора электрических сетей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АО «ЛОЭСК») Дмитрий Тварнов. Дополнительные документы от СНТ и ДНТ не нужны. Ранее обращаться за подключением к электросети могли только СНТ и ДНТ.

Что касается запретов для собственников дачных участков, МЧС РФ внесла изменения в «Правила противопожарного режима», пишет «Ридус». Ранее с дачников требовали сжигать мусор, траву, листву и другой мусор в отведенных властями местах. Теперь МЧС предложило ввести послабления и разрешить уничтожать подобные отходы у себя на участке.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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