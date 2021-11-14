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11 ноября 2021

Пермский край ожидают резкие перепады температур и снегопад

© Служба новостей «URA.RU»
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В течение недели в регионе ожидаются снегопады и метели Фото:

Рабочая неделя в Пермском крае ожидается снежной с резкими перепадами температур. Такой прогноз опубликован на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Температура воздуха будет варьироваться от -2 до -23 градусов.

«На предстоящей неделе в Пермском крае сохранится неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха и избытком осадков», — сообщается на сайте. Оттепелей на неделе не ожидается.

В понедельник и вторник в Пермском крае ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, а днем от -4 до -9 градусов. Среда будет самым теплым днем недели: от 0 до -5 градусов ночью и днем. А четверг ожидается самым холодным днем: температура воздуха ночью опустится до -18 — -23 градусов, днем от -3 до -8. В пятницу в регионе потеплеет до -2, -7 градусов. В течение недели местами ожидаются снегопады и метели.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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