Пермский край ожидают резкие перепады температур и снегопад

В течение недели в регионе ожидаются снегопады и метели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочая неделя в Пермском крае ожидается снежной с резкими перепадами температур. Такой прогноз опубликован на сайте научно-популярного проекта «Метеоролог и я». Температура воздуха будет варьироваться от -2 до -23 градусов.

«На предстоящей неделе в Пермском крае сохранится неустойчивая погода со значительными колебаниями температуры воздуха и избытком осадков», — сообщается на сайте. Оттепелей на неделе не ожидается.

В понедельник и вторник в Пермском крае ночью температура воздуха составит от -8 до -13 градусов, а днем от -4 до -9 градусов. Среда будет самым теплым днем недели: от 0 до -5 градусов ночью и днем. А четверг ожидается самым холодным днем: температура воздуха ночью опустится до -18 — -23 градусов, днем от -3 до -8. В пятницу в регионе потеплеет до -2, -7 градусов. В течение недели местами ожидаются снегопады и метели.