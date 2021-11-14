14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Пермский мэр создал структуру, которая ускорит цифровизацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Новой структура при мэрии должна создать единый IT-центр Фото:
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Национальные проекты

В Пермском районе Пермского края создается структура, которая должна ускорить процессы цифровизации в муниципалитете. Постановление главы района Владимира Цветова размещено на официальном сайте мэрии.

«Создать муниципальное казенное учреждение „управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района“. Определить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 42,5 штатных единиц», — говорится в документе.

Учреждение займется созданием единого IT-центра «для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота». Кроме того, в задачи новой структуры будет входить создание единого центра управления муниципальным автотранспортом и сокращение времени на заключение контрактов по обслуживанию и содержанию автомобилей.

URA.RU также писало, что Цветов решил лично контролировать закупки для нужд муниципалитета. Для этого он создал специальную рабочую группу. Ее председателем Цветов назначил себя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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