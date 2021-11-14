Пермский мэр создал структуру, которая ускорит цифровизацию

Новой структура при мэрии должна создать единый IT-центр Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Национальные проекты

В Пермском районе Пермского края создается структура, которая должна ускорить процессы цифровизации в муниципалитете. Постановление главы района Владимира Цветова размещено на официальном сайте мэрии.

«Создать муниципальное казенное учреждение „управление по обеспечению деятельности администрации и муниципальных казенных учреждений Пермского муниципального района“. Определить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 42,5 штатных единиц», — говорится в документе.

Учреждение займется созданием единого IT-центра «для ускорения процессов цифровизации, унификации, электронного документооборота». Кроме того, в задачи новой структуры будет входить создание единого центра управления муниципальным автотранспортом и сокращение времени на заключение контрактов по обслуживанию и содержанию автомобилей.

URA.RU также писало, что Цветов решил лично контролировать закупки для нужд муниципалитета. Для этого он создал специальную рабочую группу. Ее председателем Цветов назначил себя.