14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Пермский минздрав объяснил многочасовые очереди в поликлинике

© Служба новостей «URA.RU»
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Факт многочасовой очереди в чайковской поликлинике минздрав отрицать не стал Фото:
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Коронавирус COVID-19

В министерстве здравоохранения Пермского края отреагировали на критику о больших очередях в больнице Чайковского. Чиновники заявили, что в городском округе работают все больницы, и указаний направлять всех пациентов в первую городскую поликлинику никто не давал.

«Указаний или распоряжений направлять пациентов в поликлинику номер 1 по адресу ул. Ленина, 34/1, не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава. По заявлению ведомства, в округе работают все шесть поликлиник и они принимают пациентов. В министерстве не отрицают факт многочасовых очередей в поликлиниках, но связывают их с увеличением числа болеющих.

Ранее инсайдер URA.RU рассказал агентству, что в первую городскую Чайковскую поликлинику сгоняют переболевших COVID со всего района. Из-за этого в медучреждении образовываются очереди, где люди стоят по 5-7 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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