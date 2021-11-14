Пермский минздрав объяснил многочасовые очереди в поликлинике

Факт многочасовой очереди в чайковской поликлинике минздрав отрицать не стал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В министерстве здравоохранения Пермского края отреагировали на критику о больших очередях в больнице Чайковского. Чиновники заявили, что в городском округе работают все больницы, и указаний направлять всех пациентов в первую городскую поликлинику никто не давал.

«Указаний или распоряжений направлять пациентов в поликлинику номер 1 по адресу ул. Ленина, 34/1, не было», — сообщили URA.RU в пресс-службе краевого минздрава. По заявлению ведомства, в округе работают все шесть поликлиник и они принимают пациентов. В министерстве не отрицают факт многочасовых очередей в поликлиниках, но связывают их с увеличением числа болеющих.

Ранее инсайдер URA.RU рассказал агентству, что в первую городскую Чайковскую поликлинику сгоняют переболевших COVID со всего района. Из-за этого в медучреждении образовываются очереди, где люди стоят по 5-7 часов.