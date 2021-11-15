Иммунолог: коллективный иммунитет к COVID достигнет 80% к лету

Введение QR-кодов подтолкнет население к вакцинации от коронавируса, считает Николай Крючков Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коллективный иммунитет в России может достигнуть 80% к лету 2022 года, заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, введение QR-кодов для посещения общественных мест поможет подтолкнуть население к вакцинации.

«С учетом принимаемых мер до лета вполне можно достигнуть 80% иммунизации населения. QR-коды — мощный инструмент стимулирования. Чем больше регионов их введут в ближайшее время, тем скорее люди задумаются над необходимостью сделать прививку. И, соответственно, тем быстрее мы сможем достичь высокого уровня коллективного иммунитета», — цитируют Николая Крючкова «Известия».

По мнению иммунолога, коллективный иммунитет может достигнуть 80% даже в апреле—мае. В частности, этому должно поспособствовать повсеместное введение QR-кодов с 1 февраля 2022 года. Крючков отметил, что эффективность этой системы во многом будет зависеть от качества проверки. Если ее будут проводить «спустя рукава», то на положительные результаты рассчитывать не стоит.

Ранее правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ законопроект об использовании QR-кодов в транспорте, учреждениях культуры и непродовольственных магазинах. В кабмине подчеркнули, что пойти на этот шаг вынуждает растущая заболеваемость коронавирусом. Новые нормы будут действовать до 1 июня 2022 года, передает RT. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что система QR-кодов не будет распространяться на аптеки и магазины, которые реализуют продукты и товары первой необходимости. Также без сертификатов о вакцинации смогут обходиться дети и подростки, передает телеканал 360