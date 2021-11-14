Погиб бывший главный следователь района Пермского края

Бывший следователь погиб в результате ДТП Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор МКУ «управление гражданской зашиты» администрации Чайковского городского округа (Пермский край) Андрей Бубнов погиб в ДТП. Информация о гибели муниципального служащего размещена на странице мэрии в соцсети «Вконтакте».

«Администрация Чайковского городского округа выражает соболезнования родным, близким и коллегам директора МКУ „Управление гражданской зашиты“ Андрея Бубнова, в связи с его трагической гибелью», — сказано в сообщении мэрии. «Чайковские новости» уточняют, что Бубнов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, когда направлялся в Пермь.

Месяц назад мужчина похоронил жену, у него осталось двое несовершеннолетних детей. До перехода в структуру, подведомственную мэрии, Бубнов руководил следственным отделом в Чайковском.