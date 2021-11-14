14 ноября 2021
13 ноября 2021
12 ноября 2021

Погиб бывший главный следователь района Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Геннадием Бухтиным на Троекуровском кладбище. Москва, снег, траур, гвоздики, цветы, память, мемориал
Бывший следователь погиб в результате ДТП Фото:

Директор МКУ «управление гражданской зашиты» администрации Чайковского городского округа (Пермский край) Андрей Бубнов погиб в ДТП. Информация о гибели муниципального служащего размещена на странице мэрии в соцсети «Вконтакте».

«Администрация Чайковского городского округа выражает соболезнования родным, близким и коллегам директора МКУ „Управление гражданской зашиты“ Андрея Бубнова, в связи с его трагической гибелью», — сказано в сообщении мэрии. «Чайковские новости» уточняют, что Бубнов погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, когда направлялся в Пермь.

Месяц назад мужчина похоронил жену, у него осталось двое несовершеннолетних детей. До перехода в структуру, подведомственную мэрии, Бубнов руководил следственным отделом в Чайковском.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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